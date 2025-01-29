Стоимость акций МХП на Лондонской бирже выросла

С начала 2025 года цена акций украинского агрохолдинга на Лондонской фондовой бирже выросла с $4,98 до $5,54

Коллаж: Дарья Дмитренко, LIGA.net

29 января акции MHP SE (LON: MHPC) на Лондонской фондовой бирже торговались в диапазоне $5,44-5,54 за акцию.

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MHP SE имеет в обращении 107,04 млн акций. За год количество акций агрохолдинга выросло на 0,21%. Диапазон цены за год составил $3,19/5,56.

В 2024 году наибольшую часть акций MHP SE приобрела дочерняя компания Public Investment Fund (PIF) Saudi Agricultural and Livestock Investment Co (SALIC) – 12,6%.

В настоящее время SALIC владеет 13,5 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) MHP на рынке.

Компания PIF заявила, что стремится усилить позиции МХП как производителя птицы в Европе и одного из крупнейших производителей зерна и растительных масел в Украине, имея доступ к плодородным сельскохозяйственным угодьям в Черноморском регионе.

Сейчас МХП управляет более 300 000 га сельскохозяйственных угодий и производит 2 млн тонн зерна, 800 000 тонн мяса птицы и 400 000 тонн пищевого масла.

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В декабре 2024 года MHP SE подала обязательное предложение по приобретению лидера рынка пищевой промышленности Испании UVESA Group (UVESA).

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Это приобретение является стратегическим шагом на пути MHP к укреплению своих позиций как важного игрока в мировой пищевой промышленности и является стимулом для дальнейшего роста.

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