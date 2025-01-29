Вартість акцій МХП на Лондонській біржі виросла
29 січня акції MHP SE (LON: MHPC) на Лондонській фондовій біржі торгувалися в діапазоні $5,44-5,54 за акцію.
MHP SE має в обігу 107,04 млн акцій. За рік кількість акцій агрохолдингу зросла на 0,21%. Діапазон ціни протягом року становив $3,19/5,56.
У 2024 році найбільшу частку акцій MHP SE придбала дочірня компанія Public Investment Fund (PIF) Saudi Agricultural and Livestock Investment Co (SALIC) – 12,6%.
Наразі SALIC володіє 13,5 млн глобальних депозитарних розписок (GDR) MHP на ринку.
Компанія PIF заявила, що прагне посилити позиції МХП як виробника птиці в Європі та одного з найбільших виробників зерна та рослинних олій в Україні, маючи доступ до родючих сільськогосподарських угідь у Чорноморському регіоні.
Зараз МХП управляє понад 300 000 га сільськогосподарських угідь і виробляє 2 млн тонн зерна, 800 000 тонн м’яса птиці та 400 000 тонн харчової олії.
У грудні 2024 року MHP SE подала зобов’язувальну пропозицію щодо придбання лідера ринку харчової промисловості Іспанії UVESA Group (UVESA).
Це придбання є стратегічним кроком на шляху MHP до зміцнення своїх позицій як важливого гравця у світовій харчовій промисловості і є стимулом для подальшого зростання.
Як продаються акції інших українських компаній — детальніше можна прочитати у матеріалі: Недооцінені та малодоступні. Як продаються акції українських компаній