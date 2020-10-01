Токийская фондовая биржа остановила работу до конца дня из-за крупнейшего за 15 лет сбоя
Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange, TSE) после технического сбоя объявила о приостановке торгов до конца дня, пишет Bloomberg.
"Мы приостанавливаем торговлю всеми акциями до конца дня. Сроки восстановления системы пока не определены", – говорится в сообщении биржи.
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Биржа не смогла открыться из-за сбоев, связанных с доставкой рыночной информации, сообщила компания Japan Exchange Group, владеющей биржей. Сроки возобновления торгов биржа пока не определила. Сбой связан с доставкой рыночной информации, пояснила JPX. Кроме TSE, торги приостановили биржи в Саппоро, Нагое и Фукуоке.
Признаков взлома TSE не обнаружила.
Сбой на бирже стал крупнейшим с 2005 года, когда торги остановили на четыре с половиной часа из-за неудачного обновления системы.
Приостановка торгов, вероятно, скажется на доверии инвесторов к рыночной системе Японии, отмечает издание. Настроения инвесторов снизятся еще и с учетом, что другие крупные рынки региона – Китай, Тайвань, Гонконг и Южная Корея – ушли на осенние каникулы.
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