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Токийская фондовая биржа остановила работу до конца дня из-за крупнейшего за 15 лет сбоя

01.10.2020, 10:44
Токийская фондовая биржа остановила работу до конца дня из-за крупнейшего за 15 лет сбоя - Фото
Tokyo Stock Exchange (Фото: ЕРА)

Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange, TSE)  после технического сбоя объявила о приостановке торгов до конца дня, пишет Bloomberg.

"Мы приостанавливаем торговлю всеми акциями до конца дня. Сроки восстановления системы пока не определены", – говорится в сообщении биржи.

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Биржа не смогла открыться из-за сбоев, связанных с доставкой рыночной информации, сообщила компания Japan Exchange Group, владеющей биржей. Сроки возобновления торгов биржа пока не определила. Сбой связан с доставкой рыночной информации, пояснила JPX. Кроме TSE, торги приостановили биржи в Саппоро, Нагое и Фукуоке.

Признаков взлома TSE не обнаружила.

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Сбой на бирже стал крупнейшим с 2005 года, когда торги остановили на четыре с половиной часа из-за неудачного обновления системы.

Приостановка торгов, вероятно, скажется на доверии инвесторов к рыночной системе Японии, отмечает издание. Настроения инвесторов снизятся еще и с учетом, что другие крупные рынки региона – Китай, Тайвань, Гонконг и Южная Корея – ушли на осенние каникулы.

Фондовый рынок Японии – третий в мире после США и Китая. На TSE котируются акции 2167 компаний, общий ежедневный оборот которых за последний год составил в среднем $22 млрд.

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Наталия Софиенко
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