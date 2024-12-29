ТОП-10 компаний, акции которых в 2024 году выросли больше всего, и прогнозы по ним

Таких компаний-гигантов как Microsoft, NVIDIA, Tesla, Apple, Amazon, Meta, Google и других лидеров роста нет

Коллаж: Дарья Дмитренко, LIGA.net

Во главу угла по показателю роста стоимости акций вышла LATAM Airlines Group (LTM). За год акции чилийской авиакомпании выросли на 5211,11%.

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В настоящее время стоимость одной акции LTM составляет $28,85. Поэтому это достаточно доступная инвестиция, которая, если верить ценовым ориентирам аналитиков, может принести в разрезе в следующем году хороший доход.

Отдельный анализ Morgan Stanley показывает, что акции LATAM Airlines Group обладают потенциалом роста мультипликатора P/E на 32%.

В общем, если собрать прогнозы аналитиков о стоимости акций LTM на следующий год, то можно выйти на средний показатель в 42 доллара за акцию авиакомпании.

На втором месте – GeneDx Holdings Corporation (WGS). За год акции геномной компании выросли в цене на 3642%. На сегодняшний день стоимость одной акции WGS составляет $75,55.

По итогам 2024 года GeneDx планирует получить доход в 290 млн долларов. В 2025 году компания планирует сотрудничать с гигантом программного обеспечения для здравоохранения Epic Systems , чтобы интегрировать геномное тестирование в большие системы здравоохранения.

GeneDx планирует расширить свои предложения по NICU (отделение интенсивной терапии новорожденных) и увеличить использование генетического тестирования среди детских неврологов.

В своих прогнозах на 2025 год аналитики ориентируют на рост стоимости акции WGS до 81 доллара. Потому продавать сейчас акции WGS не советуют. Или "покупать" или "держать". Аналитики считают, что финансовая дисциплина компании и целенаправленные инвестиции в развитие продукции и рынка будут обеспечивать поддержку устойчивого роста и прибыльности.

Третье место – Sezzle Inc (SEZL). С декабря прошлого года акции американской финтех-компании, специализирующейся на предоставлении платежных решений онлайн-торговцам, выросли на 1987,72%.

Своей пиковой стоимости акции SEZL достигли 22 ноября 2024 года. Тогда стоимость одной акции достигла 465 долларов. В декабре можно наблюдать заметный ценовой спад. Цена акции сейчас на отметке $311.

Большинство аналитиков советуют покупать SEZL, поскольку компания имеет в планах усовершенствование своей платформы, добавление туда новых функций для удовлетворения потребностей потребителей, а также продолжение своей международной экспансии и выход на новые рынки.

В то же время потенциальные инвесторы должны понимать, что Sezzle работает на конкурентном рынке и существуют риски, связанные с конкуренцией и общей экономической ситуацией.

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Четвертая – Dogness International Corp (DOGZ). Годовой показатель роста – 1432,93%.

Стоимость одной акции китайской холдинговой компании, занимающейся разработкой и производством разумных товаров (позволяют взаимодействовать с домашними любимцами на расстоянии) для животных сегодня составляет 50,74 доллара.

В перспективе компания стремится захватить дополнительную долю на международных рынках. Там же видит значительный потенциал роста. Ставка на новые линейки продуктов и усовершенствование разумных товаров для животных. Обещают сосредоточиться на экологически чистых материалах.

Риски для потенциальных инвесторов – интенсивная конкуренция на внутреннем и внешнем рынках. Также – торговые войны между Китаем и США.

Пятое место – Dave Inc (DAVE). За год акции компании, специализирующейся на услугах необанкинга и финансовых технологий, выросли на 1022,74%. Сейчас цена акции – 93 доллара.

С учетом фундаментальных показателей акции пока имеют рейтинг Zacks #1 (сильная покупка). Это означает, что они входят в 5% лучших из более 4000 акций, которые Zacks классифицирует на основе тенденций в пересмотре оценки прибыли и EPS – ключевые факторы, влияющие на ближайшие изменения цен на акции.

В целом аналитики советуют покупать DAVE и уже к концу года прогнозируют рост акции до 110 долларов.

Также в ТОП-10 компаний, акции которых показали самый большой в 2024 году рост, входят: