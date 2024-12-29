Визначилися десять компаній, акції яких у 2024 році зросли найбільше, і прогнози щодо них на 2025-й

Колаж: Дарина Дмитренко, LIGA.net

На перше місце за показником зростання вартості акцій вийшла LATAM Airlines Group (LTM). За рік акції чилійської авіакомпанії зросли на 5211,11%.

Зараз вартість однієї акції LTM становить $28,85. Тому це досить доступна інвестиція, яка, якщо вірити ціновим орієнтирам аналітиків, може принести в розрізі наступного року непоганий дохід.

Окремий аналіз Morgan Stanley показує, що акції LATAM Airlines Group мають потенціал зростання мультиплікатора P/E на 32%.

Загалом, якщо зібрати прогнози аналітиків щодо вартості акцій LTM на наступний рік, то можна вийти на середній показник у $42 за акцію авіакомпанії.

На другому місці – GeneDx Holdings Corporation (WGS). За рік акції геномної компанії зросли в ціні на 3642%. На сьогодні вартість однієї акції WGS становить $75,55.

За підсумками 2024 року GeneDx планує отримати дохід $290 млн. У 2025 році компанія планує співпрацювати з гігантом програмного забезпечення для охорони здоров’я Epic Systems , щоб інтегрувати геномне тестування у великі системи охорони здоров’я.

GeneDx планує розширити свої пропозиції NICU (відділення інтенсивної терапії новонароджених) і збільшити використання генетичного тестування серед дитячих неврологів.

У своїх прогнозах на 2025 рік аналітики орієнтують на зростання вартості акції WGS до $81. Тому продавати зараз акції WGS не радять. Або "купувати", або "тримати". Аналітики вважають, що фінансова дисципліна компанії та цілеспрямовані інвестиції в розвиток продукції та ринку будуть забезпечувати підтримку сталого зростання та прибутковість.

Третє місце – Sezzle Inc (SEZL). З грудня минулого року акції американської фінтех-компанії, що спеціалізується на наданні платіжних рішень онлайн-торговцям, зросли на 1987,72%.

Своєї пікової вартості акції SEZL досягли 22 листопада 2024 року. Тоді вартість однієї акції сягнула $465. В грудні можна спостерігати помітний ціновий спад. Ціна акції зараз на позначці $311.

Більшість аналітиків радять купувати SEZL, оскільки компанія має у планах вдосконалення своєї платформи, додавання туди нових функцій для задоволення потреб споживачів, а також продовження своєї міжнародної експансії та вихід на нові ринки.

Водночас потенційні інвестори мають розуміти, що Sezzle працює на конкурентному ринку і існують ризики, пов’язані з конкуренцією та загальною економічною ситуацією.

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Четверта – Dogness International Corp (DOGZ). Річний показник зростання – 1432,93%.

Вартість однієї акції китайської холдингової компанії, що займається розробкою та виробництвом розумних товарів (дозволяють взаємодіяти з домашніми улюбленцями на відстані) для тварин на сьогодні становить $50,74.

В перспективі компанія прагне захопити додаткову частку на міжнародних ринках. Саме там бачить значний потенціал зростання. Ставка на нові лінійки продуктів і вдосконалення розумних товарів для тварин. Обіцяють зосередитися на екологічно чистих матеріалах.

Ризики для потенційних інвесторів – інтенсивна конкуренція на внутрішньому та зовнішньому ринках. Також – торгові війни між Китаєм та США.

П’яте місце – Dave Inc (DAVE). За рік акції компанії, що спеціалізується на послугах необанкінгу та фінансових технологіях, зросли на 1022,74%. Наразі ціна акції – $93.

З врахуванням фундаментальних показників, акції наразі мають рейтинг Zacks #1 (сильна купівля). Це означає, що вони входять до 5% найкращих із понад 4000 акцій, які Zacks класифікує на основі тенденцій у перегляді оцінки прибутку та EPS – ключові фактори, що впливають на найближчі зміни цін на акції.

Загалом аналітики радять купувати DAVE і уже до кінця року прогнозують зростання акції до $110.

Також у десятці компаній, акції яких показали найбільше у 2024 році зростання, входять: