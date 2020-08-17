В Индии бум продаж гособлигаций: на рынок вышел даже гуру йоги

На индийский рынок капиталов вышло рекордное количество эмитентов. Все это благодаря мерам, принятым властями страны для борьбы с кризисом, сообщает Bloomberg.

Для борьбы с финансовыми последствиями пандемии коронавируса правительство Индии решило рекордно снизить процентные ставки и ввести отсрочки на кредиты для физических и юридических лиц. На эти цены банкам выделили $15 млрд.

После наполнения рынков наличными стоимость займов под залог облигаций снизилась до уровня 2005 года. С начала года на рынок облигаций вышла уже 91 новая компания. Средняя доходность трехлетних облигаций составляет 5,09%.

"Наш выход на рынок рупийных облигаций ускорился после того, как власти представили специальные кредитные программы, такие как целевые долгосрочные операции РЕПО (заем денежных средств под залог ценных бумаг, - ред.) и схема частичного гарантирования кредитов для корпоративных заемщиков", - сказал Анил Котури, управляющий директор Fedbank Financial Services Ltd.

Одним из новых игроков рынка стал гуру йоги Баба Рамдев. Вместе со своей компанией Patanjali Ayurved Ltd. он вошел в корпорацию Wipro Enterprises, владельцем которой является индийский IT-магнат Азим Пермжи.

По данным Worldometer, сейчас в Индии ежедневно фиксируют около 50 000 случаев коронавируса и более 800 смертей. Это самые высокие показатели в сутки, чем в любой другой стране мира. Несмотря на это, в Индии готовятся к новым послаблениям карантина.

В этом году Индия заняла пятое место среди крупнейших экономик мира.

В августе Минфин призвал украинцев покупать облигации внутреннего государственного займа, чтобы профинансировать дефицит госбюджета и наладить работу внутренних инвестиций.

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Александр Мясищев

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