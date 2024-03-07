В Украине появился новый вид ценных бумаг. Зеленский подписал закон об аграрных нотах

Закон позволяет агропроизводителям получить более широкий доступ к кредитам

Иллюстрация: Минагрополитики/Facebook

Президент Владимир Зеленский подписал Закон №9266, который вводит новый финансовый инструмент для кредитования сельскохозяйственного производства – аграрные ноты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Закон вступает в силу 1 января 2025 года.

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Новый Закон не распространяется на отношения, регулируемые Законом "Об аграрных расписках". Традиционные бумажные аграрные расписки продолжат использоваться.

Аграрная нота как неэмессионная ценная бумага является самостоятельным предметом обращения на рынках капитала, соответственно, кредитор сможет легко ее продать и использовать полученные деньги для дальнейшего кредитования аграриев по новым электронным аграрным нотам.

Закон расширяет круг субъектов, которые могут выдавать электронные аграрные ноты (добавлены сельскохозяйственные кооперативы), и виды залогов (продукция животноводства и первичной переработки).

Упрощается и удешевляется порядок выдачи, обращения и прекращения аграрной ноты по сравнению с традиционными бумажными. Аграрий сможет самостоятельно выдать электронную аграрную ноту из личного е-кабинета в специально созданном Реестре аграрных нот, не оплачивая услуги нотариуса.

Закон обеспечивает надежность аграрной ноты. Если должник не выполняет обязательства по аграрной ноте, то кредитор может получить исполнительное письмо на соответствующее взыскание, обратившись в Реестр аграрных нот.

Закон поможет производителям сельскохозяйственной продукции получить более широкий доступ к кредитам, увеличит круг кредиторов, способных финансировать агросектор, и уменьшить расходы на получение денег, указывают в министерстве.

Парламент принял законопроект об аграрных нотах за основу еще в июле 2023 года. В феврале 2024 года Верховная Рада одобрила введение электронных аграрных нот.

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