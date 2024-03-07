В Україні з'явився новий вид цінних паперів. Зеленський підписав закон про аграрні ноти

Ілюстрація: Мінагрополітики/Facebook

Президент Володимир Зеленський підписав Закон №9266, який запроваджує новий фінансовий інструмент для кредитування сільськогосподарського виробництва – аграрні ноти. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Закон набирає чинності з 1 січня 2025 року.

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Новий Закон не поширюється на відносини, що регулюються Законом "Про аграрні розписки". Традиційні паперові аграрні розписки продовжать використовуватись.

Аграрна нота як неемісійний цінний папір є самостійним предметом обігу на ринках капіталу, відповідно, кредитор зможе легко її продати та використати отримані гроші для подальшого кредитування аграріїв за новими електронними аграрними нотами.

Закон розширює коло суб'єктів, які можуть видавати електронні аграрні ноти (додані сільськогосподарські кооперативи), та види застав (продукція тваринництва та первинного перероблювання).

Спрощується та здешевлюється порядок видання, обігу та припинення аграрної ноти проти традиційних паперових. Аграрій зможе самостійно видати електронну аграрну ноту з особистого е-кабінету у спеціально створеному Реєстрі аграрних нот, не сплачуючи за послуги нотаріуса.

Закон забезпечує надійність аграрної ноти. Якщо боржник не виконує зобов'язання щодо аграрної ноти, то кредитор може отримати виконавчий лист на відповідне стягнення, звернувшись до Реєстру аграрних нот.

Закон допоможе виробникам сільськогосподарської продукції отримати ширший доступ до кредитів, збільшить коло кредиторів, здатних фінансувати агросектор, та зменшити витрати на отримання грошей, зазначають у міністерстві.

Парламент ухвалив законопроєкт про аграрні ноти за основу ще у липні 2023 року. У лютому 2024 року Верховна Рада схвалила запровадження електронних аграрних нот.

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