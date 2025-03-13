Банкірка розповіла, як українці обходять ліміти на карткові перекази

Встановлення з 1 лютого 2025 року лімітів на карткові перекази до 150 000 грн на місяць призвело до змін в динаміці переказів

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Щоб не вийти за межі встановлених міжбанківським меморандумом лімітів, українці часто намагаються відкривати рахунки в різних банках та більше використовують перекази на IBAN.

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Про це розповіла заступниця голови правління Глобус Банку Анна Довгальська.

"Також є частина клієнтів, які, щоб уберегтися від непотрібних ризиків, почали більш ретельно ставитися до таких банальних і часто невимушених транзакцій, як "скидання грошей на картку" родичам чи знайомим", – зазначила вона.

На початку лютого спостерігалося зниження кількості карткових переказів — в межах 12%, а їх обсяг скоротився в середньому на 18%. Однак вже ближче до середини місяця ситуація вирівнялася з незначною проєкцією-очікуванням до зростання у березні-квітні — в межах 1-3%.

"Ми відстежуємо тенденції та аналізуємо вплив нових правил на поведінку клієнтів. Зазвичай "початковий період" після будь-яких нововведень потребує певної адаптації, для якої характерні коливання в обсягах переказів. Але протягом 2-3 місяців ситуація має стабілізуватися. Адже нові правила спрямовані саме на захист добросовісних користувачів банківських послуг і запобігання використанню фінансової системи з незаконною метою", — говорить Довгальська.

Банкірка підкреслила, що більшість провідних банків вже тривалий час застосовують ризикоорієнтований підхід до аналізу клієнтської бази, тож з 1 лютого суттєвих змін у кількості клієнтів високого рівня ризику через нові правила карткових переказів не спостерігається.

"Кожен банк застосовує власні критерії оцінки ризику під час відкриття рахунку та подальшого обслуговування клієнта. Звичайно прогнози вказують на можливе зменшення кількості клієнтів із високим рівнем ризику через жорсткіші вимоги до фінансової прозорості. Водночас аналіз клієнтської бази довів, що в середньому по ринку частка клієнтів високого ризику не перевищує 5-7% в одному банку, що саме по собі свідчить про прийнятний стан прозорості ринку", — вважає Анна Довгальська.

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Банкірка звернула увагу на те, що ефективність дії Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, згідно з яким банки посилили контроль за операціями та запровадили більш жорсткі правила карткових переказів, залежатиме від зв’язки з іншими видами контролю та запобігання протизаконній діяльності, серед них:

виявлення та блокування шахрайських операцій;

моніторинг транзакцій, пов'язаних з гемблінгом;

протидія використанню "дропів" (підставних осіб) тощо.

"Комплексний підхід контролю дає змогу ефективніше захищати фінансову систему від зловживань, при цьому зберігаючи всі зручності для добросовісних клієнтів. Саме цієї стратегії дотримуються банки-підписанти Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг", — підкреслила експертка.

Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, за яким були знижені ліміти на карткові перекази, 10 грудня 2024 року Нацбанк уклав з АТ "Ощадбанк", АТ "Райффайзен Банк", АТ "КБ ПриватБанк", АТ "Універсал банк" (monobank).

Пізніше до Меморандуму приєдналися ще 25 фінустанов.

Меморандум передбачає встановлення лімітів планових операцій за рахунками: з 1 лютого 2025 року – до 150 000 грн на місяць, з 1 червня 2025 року – до 100 000 грн на місяць.

Також передбачений моніторинг рівня переказів та обмеження у проведенні операцій клієнтів із непідтвердженими доходами: 50 000 грн для клієнтів "високого" рівня ризикованості. Для клієнтів із "середнім" та "низьким" рівнем – 150 000 грн з 1 лютого 2025 року і 100 000 грн з 1 червня 2025 року.