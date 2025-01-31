Метушня навколо лімітів за картковими переказами зайва, – ексчлен Ради НБУ

Ліміти на карткові перекази Р2Р починають діяти з 1 лютого. Вони регламентовані міжбанківським меморандумом

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Українці не відчують сильного дискомфорту через зниження лімітів операцій за рахунками з 1 лютого 2025 року до 150 000 грн на місяць.

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Таку думку в ефірі Суспільного висловив ексчлен Ради Нацбанку, голова комісії з банківського аналізу Українського товариства фінансових аналітиків (УТФА) Віталій Шапран.

"Як на мене, зайва метушня навколо них. Не прогнозую великого дискомфорту серед населення від цієї ініціативи", – зазначив він.

Свою позицію Віталій Шапран аргументував тим, що:

відсутня відповідальність та механізм контролю виконання цього меморандуму;

мова йде не про жорстке нормативне регулювання роботи банків, а саме про умовну угоду між ними;

далеко не всі банки підписали меморандум.

"Якщо вам не сподобається ваш банк, знайдете більш лояльний або інші інструменти розрахунків. Наприклад, добру стару готівкову гривню ніхто ж ніколи не відмінить", – зазначив ексчлен Ради НБУ.

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Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, за яким знижуються ліміти на карткові перекази, 10 грудня 2024 року Нацбанк уклав з АТ "Ощадбанк", АТ "Райффайзен Банк", АТ "КБ ПриватБанк", АТ "Універсал банк" (monobank).

Наразі до Меморандуму приєдналися ще 25 фінустанов.

Меморандум передбачає встановлення лімітів планових операцій за рахунками: з 1 лютого 2025 року – до 150 000 грн на місяць, з 1 червня 2025 року – до 100 000 грн на місяць.

Також передбачений моніторинг рівня переказів та обмеження у проведенні операцій клієнтів із непідтвердженими доходами: 50 000 грн для клієнтів "високого" рівня ризикованості. Для клієнтів із "середнім" та "низьким" рівнем – 150 000 грн з 1 лютого 2025 року і 100 000 грн з 1 червня 2025 року.