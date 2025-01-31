Суета вокруг лимитов по карточным переводам излишняя, – экс-член Совета НБУ

Лимиты на карточные переводы Р2Р начинают действовать с 1 февраля. Они регламентированы межбанковским меморандумом

Фото: depositphotos.com

Украинцы не испытают сильного дискомфорта из-за снижения лимитов операций по счетам с 1 февраля 2025 года до 150 000 грн в месяц.

Такое мнение в эфире Суспильного высказал экс-член Совета Нацбанка, глава комиссии по банковскому анализу Украинского общества финансовых аналитиков (УТФА) Виталий Шапран.

"По-моему, лишняя суета вокруг них. Не прогнозирую большой дискомфорт среди населения от этой инициативы", – отметил он.

Свою позицию Виталий Шапран аргументировал тем, что:

отсутствует ответственность и механизм контроля выполнения этого меморандума;

речь идет не о жестком нормативном регулировании работы банков, а именно об условном соглашении между ними;

далеко не все банки подписали меморандум.

Если вам не понравится ваш банк, найдете более лояльный или другие инструменты расчетов. Например, хорошую старую наличную гривню никто никогда не отменит", – отметил экс-член Совета НБУ.

Читайте также Лимиты давят. Как ограничение переводов повлияет на работу ФОП в 2025 году

Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, по которому снижаются лимиты на карточные переводы, 10 декабря 2024 года Нацбанк заключил с АО "Ощадбанк", АО "Райффайзен Банк", АО "КБ ПриватБанк", АО "Универсал банк" (monobank).

К Меморандуму присоединились еще 25 финучреждений.

Меморандум предусматривает установление лимитов плановых операций по счетам: с 1 февраля 2025 года – до 150 000 грн в месяц, с 1 июня 2025 года – до 100 000 грн в месяц.

Также предусмотрен мониторинг уровня переводов и ограничения в проведении операций клиентов с неподтвержденными доходами: 50 000 грн для клиентов "высокого" уровня рискованности. Для клиентов со "средним" и "низким" уровнем – 150 000 грн с 1 февраля 2025 года и 100 000 грн с 1 июня 2025 года.