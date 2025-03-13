Банкир рассказала, как украинцы обходят лимиты на карточные переводы

Установление с 1 февраля 2025 года лимитов на карточные переводы до 150 000 грн в месяц привело к изменениям в динамике переводов

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Чтобы не выйти за пределы установленных межбанковским меморандумом лимитов, украинцы часто пытаются открывать счета в разных банках и используют переводы на IBAN.

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Об этом рассказала заместитель председателя правления Глобус Банка Анна Довгальская.

"Также есть часть клиентов, которые, чтобы уберечься от ненужных рисков, стали более тщательно относиться к таким банальным и часто непринужденным транзакциям, как "сброс денег на карточку" родственникам или знакомым", – отметила она.

В начале февраля наблюдалось снижение количества карточных переводов – в пределах 12%, а их объем сократился в среднем на 18%. Однако уже ближе к середине месяца ситуация выровнялась с незначительной проекцией-ожиданием к росту в марте-апреле – в пределах 1-3%.

"Мы отслеживаем тенденции и анализируем влияние новых правил на поведение клиентов. Обычно "начальный период" после любых новшеств требует определенной адаптации, для которой характерны колебания в объемах переводов. Но в течение 2-3 месяцев ситуация должна стабилизироваться. Ведь новые правила направлены именно на защиту добросовестных пользователей банковских услуг и предотвращение использования финансовой системы в незаконных целях", — говорит Довгальская.

Банкир подчеркнула, что большинство ведущих банков уже длительное время применяют рискоориентированный подход к анализу клиентской базы, так что с 1 февраля существенных изменений в количестве клиентов высокого уровня риска из-за новых правил карточных переводов не наблюдается.

"Каждый банк применяет собственные критерии оценки риска при открытии счета и последующего обслуживания клиента. Обычно прогнозы указывают на возможное уменьшение количества клиентов с высоким уровнем риска из-за более жестких требований к финансовой прозрачности. В то же время, анализ клиентской базы доказал, что в среднем по рынку доля клиентов высокого риска не превышает 5-7% в одном банке, что само по себе свидетельствует о приемлемом состоянии прозрачности рынка", — считает Анна Довгальская.

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Банкир обратила внимание на то, что эффективность действия Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, согласно которому банки ужесточили контроль за операциями и ввели более жесткие правила карточных переводов, будет зависеть от связи с другими видами контроля и предотвращения противозаконной деятельности, среди них:

выявление и блокирование мошеннических операций;

мониторинг транзакций, связанных с гемблингом;

противодействие использованию "дропов" (подставных лиц) и т.д.

"Комплексный подход контроля позволяет эффективно защищать финансовую систему от злоупотреблений, при этом сохраняя все удобства для добросовестных клиентов. Именно этой стратегии придерживаются банки-подписанты Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг", — подчеркнула эксперт.

Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, по которому были снижены лимиты на карточные переводы, 10 декабря 2024 г. Нацбанк заключил с АО "Ощадбанк", АО "Райффайзен Банк", АО "КБ ПриватБанк", АО "Универсал банк" (monobank).

Позже к Меморандуму присоединились еще 25 финучреждений.

Меморандум предусматривает установление лимитов плановых операций по счетам: с 1 февраля 2025 года – до 150 000 грн в месяц, с 1 июня 2025 года – до 100 000 грн в месяц.

Также предусмотрен мониторинг уровня переводов и ограничения в проведении операций клиентов с неподтвержденными доходами: 50 000 грн для клиентов "высокого" уровня рисковости. Для клиентов со "средним" и "низким" уровнем – 150 000 грн с 1 февраля 2025 года и 100 000 грн с 1 июня 2025 года.