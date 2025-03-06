Біткоїн перевищив $90 000 після того, як Трамп відклав мита на авто з Канади та Мексики

Біткоїн зріс до $91 398 на тлі рішень президента США Трампа та новин з Німеччини й Китаю

Фото: Depositphotos

Ціна першої криптовалюти біткоїна (BTC) перевищила $90 000 через те, що президент США Дональд Трамп відклав введення мит на автомобілі з Канади й Мексики. Про це пише CoinDesk.

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Відтермінування мит Трампом, план Німеччини щодо послаблення боргових обмежень і збільшення Китаєм цільового дефіциту бюджету призвели до зростання ризикових ринків.

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Індекс долара США впав до найнижчого рівня з початку листопада 2024 року, що також могло підтримати ціни на криптовалюту.

Станом на 14:00 ціна біткоїна варіюється близько $91,398. За останній тиждень перша криптовалюта зросла на 5,78%. Її ринкова капіталізація наразі складає $1,812 млрд.

Ціна на Ethereum (ETH) зросла до $2,297 (на 3,31%), XRP – до $2,6 (на 4,85%), а Solana – до $152,04 (на 2,45%).

Торговельна напруженість і геополітичні ризики останнім часом вийшли на перший план, впливаючи на настрої інвесторів і знижуючи ризикові активи, такі як американські акції та цифрові активи.

Криптоаналітична компанія Swissblock зазначила, що, попри різкі коливання цін протягом останніх кількох днів, фундаментальний індекс біткоїна тримається відносно непогано.