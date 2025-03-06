Биткоин превысил $90 000 после того, как Трамп отложил пошлины на авто из Канады и Мексики

Биткоин вырос до $91 398 на фоне решений президента США Трампа и новостей из Германии и Китая

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Цена первой криптовалюты биткоина (BTC) превысила $90 000 из-за того, что президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин на автомобили из Канады и Мексики. Об этом пишет CoinDesk.

Отсрочка пошлин Трампом, план Германии по ослаблению долговых ограничений и увеличение Китаем целевого дефицита бюджета привели к росту рисковых рынков.

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Индекс доллара США упал до самого низкого уровня с начала ноября 2024 года, что также могло поддержать цены на криптовалюту.

По состоянию на 14:00 цена биткоина варьируется около $91,398. За последнюю неделю первая криптовалюта выросла на 5,78%. Ее рыночная капитализация сейчас составляет $1,812 млрд.

Цена на Ethereum (ETH) выросла до $2,297 (на 3,31%), XRP – до $2,6 (на 4,85%), а Solana – до $152,04 (на 2,45%).

Торговая напряженность и геополитические риски в последнее время вышли на первый план, влияя на настроения инвесторов и снижая рисковые активы, такие как американские акции и цифровые активы.

Криптоаналитическая компания Swissblock отметила, что, несмотря на резкие колебания цен за последние несколько дней, фундаментальный индекс биткоина держится относительно неплохо.