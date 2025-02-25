Біткоїн впав на 20% з моменту інавгурації Трампа – ціна опустилася нижче $90 000

Біткоїн впав нижче $90 000 через політику Трампа та відтік коштів з криптофондів

Фото: EPA

Біткоїн (BTC) впав нижче $90 000 і досяг мінімуму з середини листопада 2024 року через торговельні тарифи президента США Дональда Трампа та інші проблеми у криптоіндустрії. Про це пише Bloomberg.

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З моменту інавгурації президента США у січні 2025 року біткоїн впав приблизно на 20%, бо войовнича позиція Трампа проти союзників і геополітичних конкурентів похитнула довіру інвесторів. Крім цього, зберігається занепокоєння щодо підвищеної інфляції.

У вівторок, 25 лютого, о 7:07 у Нью-Йорку біткоїн впав на 7,6% і торгувався на позначці $88 997. Станом на 14:40 ціна біткоїна складає $89 127.

Інші криптовалюти також впали. Зокрема, ціна на Ethereum знизилась на 10%, Solana – на 13% та XRP – на 11%. Індекс, що відслідковує провідні цифрові токени, продемонстрував найбільше чотириденне падіння з початку серпня 2024 року.

Найбільший спотовий біткоїн-фонд iShares Bitcoin Trust ETF втратив у понеділок, 24 лютого, $158 млн, а з біткоїн-фонду Fidelity Wise Origin інвестори вивели майже $250 млн, що стало третім за величиною виведення грошей серед усіх ETF.

За даними Bloomberg Intelligence, в лютому з зареєстрованих в США спотових біткоїн-біржових ETF вийшло понад $956 млн, що стало найгіршим місяцем в історії для цієї категорії.

Мемекоїни, запущені Трампом і його дружиною Меланією напередодні інавгурації, також показали негативні результати, підірвавши довіру до політики президента США щодо криптовалют.

Згідно з даними CoinGecko, токен $Trump впав більше ніж на 80% з моменту його запуску.