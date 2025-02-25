Биткоин упал на 20% с момента инаугурации Трампа – цена опустилась ниже $90 000

Биткоин упал ниже $90 000 из-за политики Трампа и оттока средств из криптофондов

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Биткоин (BTC) упал ниже $90 000 и достиг минимума с середины ноября 2024 года из-за торговых тарифов президента США Дональда Трампа и других проблем в криптоиндустрии. Об этом пишет Bloomberg.

С момента инаугурации президента США в январе 2025 года биткоин упал примерно на 20%, потому что воинственная позиция Трампа против союзников и геополитических конкурентов пошатнула доверие инвесторов. Кроме этого, сохраняется обеспокоенность по поводу повышенной инфляции.

Во вторник, 25 февраля, в 7:07 в Нью-Йорке биткоин упал на 7,6% и торговался на отметке $88 997. По состоянию на 14:40 цена биткоина составляет $89 127.

Другие криптовалюты также упали. В частности, цена на Ethereum снизилась на 10%, Solana – на 13% и XRP – на 11%. Индекс, отслеживающий ведущие цифровые токены, продемонстрировал наибольшее четырехдневное падение с начала августа 2024 года.

Самый крупный спотовый биткоин-фонд iShares Bitcoin Trust ETF потерял в понедельник, 24 февраля, $158 млн, а из биткоин-фонда Fidelity Wise Origin инвесторы вывели почти $250 млн, что стало третьим по величине вывод денег среди всех ETF.

По данным Bloomberg Intelligence, в феврале из зарегистрированных в США спотовых биткоин-биржевых ETF вышло более $956 млн, что стало самым плохим месяцем в истории для этой категории.

Мемекоины, запущенные Трампом и его супругой Меланией накануне инаугурации, также показали негативные результаты, подорвав доверие к политике президента США по поводу криптовалют.

Согласно данным CoinGecko, токен $Trump упал более чем на 80% с момента его запуска.