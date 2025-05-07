Фінкомпанія "Стідва" втратила ліцензію через відмову Нацбанку у перевірці

НБУ відкликав ліцензію фінкомпанії "Стідва" через відмову у перевірці

Ілюстративне фото: НБУ

Національний банк відкликав ліцензію фінансової компанії "Стідва" (ЄДРПОУ 43959808) на надання послуг із кредитування коштами та банківськими металами, а також факторингу через відмову у проведенні перевірки. Про це інформує пресслужба НБУ.

Рішення ухвалив Комітет із питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 5 травня 2025 року.

У березні-квітні НБУ намагався здійснити інспекційну перевірку компанії. Проте фінустанова не надала перевіряльникам необхідних документів, інформації та письмових пояснень щодо предмета перевірки. Це унеможливило проведення перевірки та стало підставою для відкликання ліцензії.

Рішення набирає чинності з моменту доведення його до відома компанії у порядку, передбаченому законодавством. Днем доведення вважається день надсилання поштою.

Що відомо про компанію

За даними Contr Agent, ТОВ "ФК "СТІДВА" зареєстровано у 2021 році. Статутний капітал компанії становить 5 млн грн. Кінцевою бенефіціарною власницею компанії є Олена Сусідка. Основний напрям діяльності — надання фінансових послуг, які не підпадають під страхування чи пенсійне забезпечення.

Крім того, компанія мала дозвіл на здійснення: фінансового лізингу, грошового посередництва (за винятком банківських послуг), інших видів кредитування. Загалом у реєстрі зазначено чотири види економічної діяльності.