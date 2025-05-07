Финкомпания "Стидва" потеряла лицензию из-за отказа Нацбанку в проверке

Иллюстративное фото: НБУ

Национальный банк отозвал лицензию финансовой компании "Стидва" (ЕГРПОУ 43959808) на предоставление услуг по кредитованию средствами и банковскими металлами, а также факторинга из-за отказа в проведении проверки. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 5 мая 2025 года.

В марте-апреле НБУ пытался провести инспекционную проверку компании. Однако финучреждение не предоставило проверяющим необходимые документы, информацию и письменные объяснения относительно предмета проверки. Это сделало невозможным проведение проверки и стало основанием для отзыва лицензии.

Решение вступает в силу с момента доведения его до сведения компании в порядке, предусмотренном законодательством. Днем доведения считается день отправки по почте.

Что известно о компании

По данным Contr Agent, ООО "ФК "СТИДВА" зарегистрировано в 2021 году. Уставный капитал компании составляет 5 млн грн. Конечным бенефициарным владельцем компании является Елена Сусидка. Основное направление деятельности – предоставление финансовых услуг, не подпадающих под страхование или пенсионное обеспечение.

Кроме того, у компании было разрешение на осуществление: финансового лизинга, денежного посредничества (за исключением банковских услуг), других видов кредитования. В реестре указано четыре вида экономической деятельности.