Финкомпания "Стидва" потеряла лицензию из-за отказа Нацбанку в проверке
Национальный банк отозвал лицензию финансовой компании "Стидва" (ЕГРПОУ 43959808) на предоставление услуг по кредитованию средствами и банковскими металлами, а также факторинга из-за отказа в проведении проверки. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 5 мая 2025 года.
В марте-апреле НБУ пытался провести инспекционную проверку компании. Однако финучреждение не предоставило проверяющим необходимые документы, информацию и письменные объяснения относительно предмета проверки. Это сделало невозможным проведение проверки и стало основанием для отзыва лицензии.
Решение вступает в силу с момента доведения его до сведения компании в порядке, предусмотренном законодательством. Днем доведения считается день отправки по почте.
Что известно о компании
По данным Contr Agent, ООО "ФК "СТИДВА" зарегистрировано в 2021 году. Уставный капитал компании составляет 5 млн грн. Конечным бенефициарным владельцем компании является Елена Сусидка. Основное направление деятельности – предоставление финансовых услуг, не подпадающих под страхование или пенсионное обеспечение.
Кроме того, у компании было разрешение на осуществление: финансового лизинга, денежного посредничества (за исключением банковских услуг), других видов кредитования. В реестре указано четыре вида экономической деятельности.
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