Кількість російських клієнтів банків Кіпру скоротилася вдвічі за рік повномасштабної війни

Фото: EPA / KATIA CHRISTODOULOU

Частка російських клієнтів у кіпрських банках за рік після початку повномасштабної війни скоротилася майже вдвічі – до 0,35%. Про це пише Associated Press.

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Російські депозити за рік повномасштабної війни впали з 2,21% до 1,53% від загального обсягу банківських вкладів.

За цей самий період кількість клієнтів кіпрських банків з Росії та України скоротилася більш ніж на 13 000, кількість рахунків – на 35 000, що призвело до втрат у 2 млрд євро ($2,17 млрд). Цей спад пов'язаний із санкціями, введеними ООН, ЄС, США та Великою Британією проти Росії.

Кіпрські банки прагнуть продемонструвати стійкий, десятирічний відхід від недбалої практики нагляду, яка приваблювала тіньових вкладників, у тому числі заможних російських олігархів.

Така політика Кіпру спричинена, зокрема, фінансовою кризою 2013 року, що поставила країну на межу банкрутства.

В результаті з 2014-го по 2023 рік кількість російських та українських клієнтів в кіпрських банках скоротилася на 90% та 61% відповідно. Депозити росіян та українців за той самий період скоротилися на 83% та 71% відповідно.

Загалом кіпрські банки припинили ділові відносини з понад 72 000 клієнтів і закрили майже 161 000 рахунків у період з 2014 по 2023 рік на загальну суму майже 42 млрд євро ($45,5 млрд).

Директор з питань комплаєнсу Банку Кіпру Маріос Скандаліс сказав, що кіпрські банки є одними з небагатьох у світі, які повністю дотримуються обмежень щодо товарів як цивільного, так і військового призначення, якими торгує низка дружніх до Росії країн.

За його словами, існує понад 15 країн, які Москва може використовувати для обходу санкцій.

Після запровадження обмежень на товари "подвійного призначення", посилення перевірки кіпрськими банками трансакцій з цими країнами призвело до падіння обороту з 16,5 млрд євро ($17,9 млрд) у 2014 році до лише 3,8 млрд євро ($4,1 млрд) у 2023 році.