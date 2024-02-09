Ще один великий банк Кіпру масово закриває рахунки росіян

Йдеться про громадян РФ із "кіпрськими документами", які не є податковими резидентами Росії

Відділення банку Hellenic. Фото: cyprusbuyers.com

Росіяни, які проживають на Кіпрі, втратили свої рахунки в банку Hellenic. Про це повідомила компанія Main Partner Trust, яка надає юридичні та консалтингові послуги, пишуть росЗМІ.

Hellenic – четвертий за розміром активів банк Кіпру.

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Зокрема, йдеться про громадян РФ із "кіпрськими документами", які не є податковими резидентами Росії. Також закриття рахунків торкнулося їхніх операційних компаній.

Раніше банк повідомив про намір дотримуватися санкцій проти Росії, запроваджених через війну в Україні. Hellenic також закрив своє представництво в Росії у 2022 році.

Ще у квітні найбільший банк Кіпру Bank Of Cyprus й інші місцеві банки, зокрема підрозділи грецьких Hellenic Bank та Alpha Bank, почали закривати рахунки росіян. Обмеження були пов'язані з небажанням банків потрапити під американські санкції через роботу з російськими клієнтами.

Великі російські компанії залишають масово юрисдикцію Кіпру. Вже понад десять організацій розпочали переведення активів у спеціальні адміністративні райони Росії з особливим податковим режимом або в сусідні країни, такі як Казахстан.