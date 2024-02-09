Еще один крупный банк Кипра массово закрывает счета россиян
Россияне, проживающие на Кипре, потеряли свои счета в банке Hellenic. Об этом сообщила компания Main Partner Trust, предоставляющая юридические и консалтинговые услуги, пишут росСМИ.
Hellenic – четвертый по размеру активов банк Кипра.
В частности, речь идет о гражданах РФ с "кипрскими документами", не являющимися налоговыми резидентами России. Также закрытие счетов коснулось их операционных компаний.
Ранее банк сообщил о намерении придерживаться санкций против России, введенных из-за войны в Украине. Hellenic также закрыл свое представительство в России в 2022 году.
Еще в апреле крупнейший банк Кипра Bank Of Cyprus и другие местные банки, в частности греческие подразделения Hellenic Bank и Alpha Bank, начали закрывать счета россиян. Ограничения были связаны с нежеланием банков попасть под американские санкции из-за работы с российскими клиентами.
Крупные российские компании оставляют массово юрисдикцию Кипра. Уже более десяти организаций приступили к переводу активов в специальные административные районы России с особым налоговым режимом или в соседние страны, такие как Казахстан.
- Вслед за банками Китая турецкие также начали пересматривать свой бизнес с Россией после указа Джо Байдена об усилении контроля над исполнением санкций США.