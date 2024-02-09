Еще один крупный банк Кипра массово закрывает счета россиян

Речь идет о гражданах РФ с "кипрскими документами", не являющимися налоговыми резидентами России

Отделение банка Hellenic. Фото: cyprusbuyers.com

Россияне, проживающие на Кипре, потеряли свои счета в банке Hellenic. Об этом сообщила компания Main Partner Trust, предоставляющая юридические и консалтинговые услуги, пишут росСМИ.

Hellenic – четвертый по размеру активов банк Кипра.

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В частности, речь идет о гражданах РФ с "кипрскими документами", не являющимися налоговыми резидентами России. Также закрытие счетов коснулось их операционных компаний.

Ранее банк сообщил о намерении придерживаться санкций против России, введенных из-за войны в Украине. Hellenic также закрыл свое представительство в России в 2022 году.

Еще в апреле крупнейший банк Кипра Bank Of Cyprus и другие местные банки, в частности греческие подразделения Hellenic Bank и Alpha Bank, начали закрывать счета россиян. Ограничения были связаны с нежеланием банков попасть под американские санкции из-за работы с российскими клиентами.

Крупные российские компании оставляют массово юрисдикцию Кипра. Уже более десяти организаций приступили к переводу активов в специальные административные районы России с особым налоговым режимом или в соседние страны, такие как Казахстан.