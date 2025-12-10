Латвія виділила 2 млрд євро на оборону: це рекордна сума за всю історію країни
Сейм Латвії затвердив оборонний бюджет на 2026 рік в остаточному читанні. Фінансування національної оборони наступного року становитиме 2,16 мільярда євро, або 4,91% ВВП, повідомило Міністерство оборони Латвії.
"Це бюджет боєздатності – найбільший оборонний бюджет в історії, що перевищує 2 мільярди євро. Зростання фінансування наочно демонструє нашу готовність захищати Латвію", – заявив міністр оборони Андріс Спрудс.
Оборонний бюджет структуровано відповідно до основних принципів НАТО, і найбільшу частину фінансування – 53% або 1,14 мільярда євро – планується спрямувати на розвиток та зміцнення боєздатності Національних збройних сил.
Решту коштів буде витрачено на утримання армії та інфраструктуру.
У 2026-му основними оборонними проєктами у сфері оборони стануть закупівля бойових машин та систем протиповітряної оборони, збільшення кількості боєприпасів, зміцнення кордону з РФ і Білоруссю, розвиток можливостей безпілотних літальних апаратів, а також морського контролю та берегової оборони.
Водночас оборонний сектор продовжуватиме значну підтримку України – на це виділено 0,25% ВВП, або 110 мільйонів євро.
Особлива увага буде приділена співпраці з місцевими компаніями, щоб до 30% великих закупівель залишалося в Латвії. На розвиток оборонної промисловості та інновацій у 2026 році виділено 25,9 млн євро.
Очікується, що оборонний бюджет досягне 5% ВВП у 2027 році, а у 2028-му становитиме 4,87%. Ці прогнози відповідають рішенням Північноатлантичної ради, прийнятим на Гаазькому саміті 25 червня цього року, в яких держави-члени НАТО зобов'язалися виділяти на оборону щонайменше 5% ВВП до 2035 року.
- Витрати України на оборону 2025 року сягнуть 31,1% прогнозованого ВВП, що знову робить нашу країну лідером у світі за часткою витрат на цей сектор економіки.
- Бюджет на 2026 рік передбачає фінансування сектора безпеки й оборони України на рівні 2,81 трильйона гривень (понад 57 мільярдів євро), або 27,2% ВВП.
Коментарі (0)