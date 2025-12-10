Латвия выделила 2 млрд евро на оборону: это рекордная сумма за всю историю страны

В 2026 году Латвия направит на оборону 4,91% ВВП, 0,25% ВВП пойдет на помощь Украине

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс (фото - EPA)

Сейм Латвии утвердил оборонный бюджет на 2026 год в окончательном чтении. Финансирование национальной обороны в следующем году составит 2,16 миллиарда евро, или 4,91% ВВП, сообщило Министерство обороны Латвии.

"Это бюджет боеспособности – самый большой оборонный бюджет в истории, превышающий 2 миллиарда евро. Рост финансирования наглядно демонстрирует нашу готовность защищать Латвию", – заявил министр обороны Андрис Спрудс.

Оборонный бюджет структурирован в соответствии с основными принципами НАТО, и наибольшую часть финансирования – 53% или 1,14 миллиарда евро – планируется направить на развитие и укрепление боеспособности Национальных вооруженных сил.

Остальные средства будут потрачены на содержание армии и инфраструктуру.

В 2026-м основными оборонными проектами в сфере обороны станут закупка боевых машин и систем противовоздушной обороны, увеличение количества боеприпасов, укрепление границы с РФ и Беларусью, развитие возможностей беспилотных летательных аппаратов, а также морского контроля и береговой обороны.

В то же время оборонный сектор будет продолжать значительную поддержку Украины – на это выделено 0,25% ВВП, или 110 миллионов евро.

Особое внимание будет уделено сотрудничеству с местными компаниями, чтобы до 30% крупных закупок оставалось в Латвии. На развитие оборонной промышленности и инноваций в 2026 году выделено 25,9 млн евро.

Ожидается, что оборонный бюджет достигнет 5% ВВП в 2027 году, а в 2028-м составит 4,87%. Эти прогнозы соответствуют решениям Североатлантического совета, принятым на Гаагском саммите 25 июня этого года, в которых государства-члены НАТО обязались выделять на оборону не менее 5% ВВП до 2035 года.