Нацбанк ввів в обіг памʼятну монету, присвячену Сергію Параджанову – фото

Фото: Нацбанк

Національний банк у середу, 4 вересня, ввів в обіг пам’ятну монету "Сергій Параджанов", яка продовжує серію "Видатні особистості України". Її випустили на честь 100-річчя від дня народження митця. Про це повідомляє НБУ.

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"Сергій Параджанов – геній, режисер, естет, візіонер, який увійшов в історію кінематографа як представник хвилі українського поетичного кіно. "Тіні забутих предків" і "Колір граната" – кінематографічні шедеври, що принесли йому світове визнання та численні міжнародні нагороди", – наголошують у Нацбанку.

Монета номіналом п’ять гривень виготовлена зі срібла 925 проби. Елемент оздоблення – патинування. Тираж монети – до 7500 штук.

На аверсі на дзеркальному тлі розміщено стилізоване зображення плоду граната в розрізі, його зерна. Представлений образ – це своєрідна алюзія оголеної душі маестро, у якій величезне місце було відведено Україні, де він певний час жив та працював.

На реверсі монети представлений стилізований портрет Сергія Параджанова, а також майстерно створений колаж із фрагментів його робіт — як віддзеркалення світу митця, його життєвого шляху. Угорі над композицією написи "Сергій Параджанов", "100".

Придбати пам’ятну монету "Сергій Параджанов" можна буде з 10 вересня в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку.