НБУ заборонив Obmin24 і X-Change надавати валютні та платіжні послуги

ТОВ "ФК "ОБМІН24" та ТОВ "ФК "ІКС ЧЕНДЖ" не мали ліцензій на надання фінансових послуг, зазначили у Нацбанку

Національний банк України заборонив торгівлю валютними цінностями та надання фінансових платіжних послуг компаніям ТОВ "ФК "ОБМІН24" та ТОВ "ФК "ІКС ЧЕНДЖ". Про це повідомила пресслужба регулятора.

"Заборона стосується всіх операцій, що здійснювалися через інтернет-сервіси та мережу брендованих відділень Obmin24 та X-Change", – йдеться у повідомленні.

Також такі види діяльності заборонені іншим особам, на діяльність яких впливають кінцеві бенефіціарні власники Геннадій Нєстєров та Світлана Шапаренко.

Нацбанк заявив, що жодна із зазначених компаній не мала ліцензій НБУ на надання фінансових послуг.

"Через інтернет-сервіси та мережу відділень ТОВ "ФК "ОБМІН24" та ТОВ "ФК "ІКС ЧЕНДЖ" фактично здійснювали операції, які містять ознаки послуг із переказу коштів без відкриття рахунку та торгівлі валютними цінностями. Послуги сервісів "Obmin24" та "X-Change" систематично просувалися через рекламні кампанії (зокрема мовою держави-агресора), які акцентували увагу на можливості уникнення регуляторних обмежень під час здійснення торгівлі валютними цінностями та переказів", – йдеться у повідомленні.

