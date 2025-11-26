НБУ запретил Obmin24 и X-Change предоставлять валютные и платежные услуги

ООО "ФК "ОБМІН24" и ООО "ФК "ІКС ЧЕНДЖ" не имели лицензий на предоставление финансовых услуг, отметили в Нацбанке

Национальный банк Украины запретил торговлю валютными ценностями и предоставление финансовых платежных услуг компаниям ТОВ "ФК "ОБМІН24" и ТОВ "ФК "ІКС ЧЕНДЖ". Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Запрет касается всех операций, которые осуществлялись через интернет-сервисы и сеть брендированных отделений Obmin24 и X-Change", – говорится в сообщении.

Также такие виды деятельности запрещены другим лицам, на деятельность которых влияют конечные бенефициарные владельцы Геннадий Нестеров и Светлана Шапаренко.

Нацбанк заявил, что ни одна из указанных компаний не имела лицензий НБУ на предоставление финансовых услуг.

"Через интернет-сервисы и сеть отделений ООО "ФК "ОБМІН24" и ООО "ФК "ІКС ЧЕНДЖ" фактически осуществляли операции, содержащие признаки услуг по переводу средств без открытия счета и торговли валютными ценностями. Услуги сервисов "Obmin24" и "X-Change" систематически продвигались через рекламные кампании (в том числе на языке государства-агрессора), которые акцентировали внимание на возможности избежания регуляторных ограничений при осуществлении торговли валютными ценностями и переводов", – говорится в сообщении.

