"Менш як 1% українців". У Нацбанку розказали, кого торкнуться обмеження карткових переказів

Фото: пресслужба НБУ

За розрахунками НБУ та за підтвердженням банків, обмеження карткових переказів торкнуться менш ніж 1% українців. Про це розповіла перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова в інтервʼю "Ми – Україна".

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"Якщо говорити про ці обмеження, за нашими розрахунками й за підтвердженнями банків, обмеження, що встановлені, торкнуться менш ніж 1% громадян", – зазначила Рожкова.

За її словами, банк не обмежуватиме громадян у здійсненні операції у разі наявності підтверджених доходів.

"Тобто якщо, наприклад, ваша зарплатна картка в цьому банку, і банк бачить, що ваші всі надходження – це надходження від вашого роботодавця у вигляді заробітної плати й накопичення також із цих доходів, і ця сума перевищує 100 000 грн або навіть 400 000 грн за певний період, вони не матимуть до вас жодних запитань" – наголосила Рожкова.

Вона додала, що обмеження карткових переказів були спрямовані на "тих гравців реального сектору економіки, які намагаються заробити більше, а віддати менше".

Рожкова нагадала, що до введення обмежень на карткові перекази в законі про фінансовий моніторинг йшлося, що громадяни мають підтвердити доходи, що перевищують 400 000 грн.