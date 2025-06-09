Попит на єОселю в десятки разів перевищує пропозицію. Потрібно дофінансування – Гетманцев

Гетманцев пропонує скоротити фінансування Нацкешбеку і спрямувати ці гроші на єОселю

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Державна програма доступної іпотеки "єОселя" є успішною, але серйозно недофінансованою – попит на неї в десятки разів перевищує пропозицію. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

На його думку, необхідно збільшити фінансування програми, зокрема шляхом скорочення неефективних видатків, таких як Національний кешбек Міністерства економіки.

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Також депутат виступив за вдосконалення дизайну єОселі шляхом усунення дискримінаційної норми про підвищену ставку для військових, звільнених у запас, а також розширення участі на мобілізованих громадян.

Окремо він наголосив на необхідності відновлення іпотечного та корпоративного кредитування, зазначивши, що ринок досі не насичений доступними грошима, попри певний прогрес.