Попит на єОселю в десятки разів перевищує пропозицію. Потрібно дофінансування – Гетманцев
Державна програма доступної іпотеки "єОселя" є успішною, але серйозно недофінансованою – попит на неї в десятки разів перевищує пропозицію. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
На його думку, необхідно збільшити фінансування програми, зокрема шляхом скорочення неефективних видатків, таких як Національний кешбек Міністерства економіки.
Також депутат виступив за вдосконалення дизайну єОселі шляхом усунення дискримінаційної норми про підвищену ставку для військових, звільнених у запас, а також розширення участі на мобілізованих громадян.
Окремо він наголосив на необхідності відновлення іпотечного та корпоративного кредитування, зазначивши, що ринок досі не насичений доступними грошима, попри певний прогрес.
- Фінансування пільгової іпотеки "єОселя" продовжили на 2025 рік, заклавши 20 млрд грн.
- 27 березня стало відомо, що Національний банк наполягає на необхідності переглянути умови іпотечної програми "єОселя".