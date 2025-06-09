Спрос на єОселю в десятки раз превышает предложение. Нужно дофинансирование – Гетманцев

Гетманцев предлагает сократить финансирование Нацкешбэка и направить эти деньги на єОселю

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Государственная программа доступной ипотеки "єОселя" является успешной, но серьезно недофинансированной – спрос на нее в десятки раз превышает предложение. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

По его мнению, необходимо увеличить финансирование программы, в частности, за счет сокращения неэффективных расходов, таких как Национальный кешбэк Министерства экономики.

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Также депутат выступил за совершенствование дизайна єОселі путем устранения дискриминационной нормы о повышенной ставке для военных, уволенных в запас, а также расширения участия на мобилизованных граждан.

Отдельно он отметил необходимость возобновления ипотечного и корпоративного кредитования, отметив, что рынок до сих пор не насыщен доступными деньгами, несмотря на прогресс.