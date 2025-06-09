Спрос на єОселю в десятки раз превышает предложение. Нужно дофинансирование – Гетманцев
Государственная программа доступной ипотеки "єОселя" является успешной, но серьезно недофинансированной – спрос на нее в десятки раз превышает предложение. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.
По его мнению, необходимо увеличить финансирование программы, в частности, за счет сокращения неэффективных расходов, таких как Национальный кешбэк Министерства экономики.
Также депутат выступил за совершенствование дизайна єОселі путем устранения дискриминационной нормы о повышенной ставке для военных, уволенных в запас, а также расширения участия на мобилизованных граждан.
Отдельно он отметил необходимость возобновления ипотечного и корпоративного кредитования, отметив, что рынок до сих пор не насыщен доступными деньгами, несмотря на прогресс.
- Финансирование льготной ипотеки "єОселя" продлили на 2025 год, заложив 20 млрд грн.
- 27 марта стало известно, что Национальный банк настаивает на необходимости пересмотреть условия ипотечной программы "єОселя".