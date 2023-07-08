Росіяни все частіше намагаються незаконно вивезти валюту з країни

Починаючи з березня 2022 року, в Росії виявлено понад 8,3 тисячі спроб оминути обмеження на вивезення валюти, тобто суми перевищували установлену межу в $10 тисяч. По це пише російський РБК.

За даними Федеральної митної служби РФ, загальна сума готівкової валюти, яку намагалися нелегально вивезти, перевищує 900 мільйонів рублів.

За останні шість місяців спостерігається зростання кількості таких спроб порівняно з липнем-груднем 2022 року, повідомляють російські митники. У січні-червні 2023 року було порушено 3,6 тисячі справ з приводу спроб вивезення валюти понад встановлений ліміт на загальну суму 423,4 млн рублів. У другому півріччі 2022 року таких справ відкрили 3,1 тисячі на суму 308,6 млн рублів.

Федеральна митна служба уточнює, що спроби нелегального вивезення валюти з Росії з початку 2023 року фіксуються у шість разів частіше, ніж спроби нелегального ввезення.

Найчастіше росіяни намагалися нелегально вивезти кошти до Туреччини, ОАЕ, Азербайджану та Сербії.