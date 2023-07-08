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Росіяни все частіше намагаються незаконно вивезти валюту з країни

Этот материал также доступен на русском
08.07.2023, 12:05
Росіяни все частіше намагаються незаконно вивезти валюту з країни - Фото
Валюта фото: unsplash.com

Починаючи з березня 2022 року, в Росії виявлено понад 8,3 тисячі спроб оминути обмеження на вивезення валюти, тобто суми перевищували установлену межу в $10 тисяч. По це пише російський РБК. 

За даними Федеральної митної служби РФ, загальна сума готівкової валюти, яку намагалися нелегально вивезти, перевищує 900 мільйонів рублів. 

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За останні шість місяців спостерігається зростання кількості таких спроб порівняно з липнем-груднем 2022 року, повідомляють російські митники. У січні-червні 2023 року було порушено 3,6 тисячі справ з приводу спроб вивезення валюти понад встановлений ліміт на загальну суму 423,4 млн рублів. У другому півріччі 2022 року таких справ відкрили 3,1 тисячі на суму 308,6 млн рублів.

Федеральна митна служба уточнює, що спроби нелегального вивезення валюти з Росії з початку 2023 року фіксуються у шість разів частіше, ніж спроби нелегального ввезення.

Найчастіше росіяни намагалися нелегально вивезти кошти до Туреччини, ОАЕ, Азербайджану та Сербії.

  • Курс рубля знижується із середини травня. Перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 рублів за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар. У Росії кажуть, що нічого страшного: плаваючий курс – благо.
Наталія Софієнко
Росіявалютазаборона на валюту
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