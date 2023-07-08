Россияне все чаще пытаются незаконно вывезти валюту из страны

Начиная с марта 2022 года, в России обнаружено более 8,3 тысяч попыток обхода ограничений на вывоз валюты, превышающих установленный предел в $10 тысяч. Об этом пишет российский РБК.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, общая сумма наличной валюты, которую пытались нелегально вывезти, превышает 900 миллионов рублей.

За последние шесть месяцев наблюдается рост количества подобных попыток по сравнению с июлем-декабрем 2022 года, сообщают российские таможенники. В январе-июне 2023 года было возбуждено 3,6 тысячи дел по поводу попыток вывоза валюты сверх установленного предела на общую сумму 423,4 млн рублей. Во втором полугодии 2022 года таких дел было открыто 3,1 тысячи на сумму 308,6 млн рублей.

Федеральная таможенная служба уточняет, что попытки нелегального вывоза валюты из России с начала 2023 г. фиксируются в шесть раз чаще, чем попытки нелегального ввоза.

Чаще всего россияне пытались нелегально вывезти средства в Турцию, ОАЭ, Азербайджан и Сербию.