США виділять $1 трлн на армію: Трамп заявив про рекордний оборонний бюджет

Фото: Дональд Трамп / EPA / YURI GRIPAS

Президент США Дональд Трамп оголосив, що його адміністрація затвердить рекордний оборонний бюджет у розмірі $1 трлн. Про це він повідомив під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Трамп наголосив, що його адміністрація затвердить бюджет, що буде "найбільшим, який ми коли-небудь робили для військових".

"Ми повинні будувати нашу армію, і ми дуже уважно ставимося до витрат, але армія – це те, що ми маємо будувати. І ми повинні бути сильними, тому що зараз там багато поганих сил", – зазначив Трамп.

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Міністр оборони США Піт Гегсет також опублікував пост у соцмережі X: "Незабаром: перший трильйонний бюджет Міністерства оборони США. Президент Дональд Трамп відновлює нашу армію – і швидко".

Адміністрація Трампа ще не оприлюднила бюджетний запит на 2026 фінансовий рік, бо уряд працює в умовах тимчасового фінансування на цей рік.

Гегсет також зазначив, що планує скоротити десятки тисяч цивільних співробітників Міноборони США по всьому світу.

Колишній міністр оборони Ллойд Остін рекомендував уряду США збільшити прогнозовані витрати на оборону у 2026 фінансовому році приблизно на $50 млн, що призведе до того, що бюджет Пентагону перевищить $1 трлн у найближчі роки.