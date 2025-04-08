США выделят $1 трлн на армию: Трамп заявил о рекордном оборонном бюджете

Фото: Дональд Трамп / EPA / YURI GRIPAS

Президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация утвердит рекордный оборонный бюджет в $1 трлн. Об этом он сообщил во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Трамп подчеркнул, что его администрация утвердит бюджет, что будет "самым большим, который мы когда-либо делали для военных".

"Мы должны строить нашу армию, и мы очень внимательно относимся к расходам, но армия – это то, что мы должны строить. И мы должны быть сильными, потому что сейчас там много плохих сил", – отметил Трамп.

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Министр обороны США Пит Хегсет также опубликовал пост в соцсети X: "В скором времени: первый триллионный бюджет Министерства обороны США. Президент Дональд Трамп восстанавливает нашу армию – и быстро".

Администрация Трампа еще не обнародовала бюджетный запрос на 2026 финансовый год, потому что правительство работает в условиях временного финансирования на этот год.

Хегсет также отметил, что планирует сократить десятки тысяч гражданских сотрудников Минобороны США по всему миру.

Бывший министр обороны Ллойд Остин рекомендовал правительству США увеличить прогнозируемые расходы на оборону в 2026 финансовом году примерно на $50 млн, что приведет к тому, что бюджет Пентагона превысит $1 трлн в ближайшие годы.