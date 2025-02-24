"Тримаймо стрій!". Нацбанк випустив памʼятну монету до річниці повномасштабної війни

Фото: НБУ

Національний банк ввів в обіг нову пам’ятну монету "Тримаймо стрій!" до третіх роковин від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомила пресслужба регулятора.

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Пам’ятна монета має номінал пʼять гривень та виготовлена з нейзильберу. Тираж – до 50 000 штук у сувенірному пакуванні.

"Ми назвали нову монету "Тримаймо стрій!" – цей заклик зрозумілий і відгукується в серці кожного українця. Війна триває, боротьба триває. Сотні тисяч героїв та героїнь стоять на захисті України – не без страху, проте з гідністю, на яку мало хто в світі здатний. Кожен, хто має сили, підтримує їх у тилу", – наголосив голова НБУ Андрій Пишний.

На аверсі пам’ятної монети зображено українських захисників, які поєднали руки в колективному рукостисканні в колі єдності, що підкреслює згуртованість перед боєм, готовність до захисту рідної землі.

На задньому тлі схематично зображено лінії оборони та напрямки бойових дій, що візуально нагадують тризуб.

На реверсі монети зображені воїни, які йдуть у наступ. У верхній частині монети півколом розміщено напис "Тримаймо стрій", а також стилізовані зображення військової техніки, що уособлюють силу та міць українського війська.

За спинами воїнів – силуети цивільних людей різних професій, які представляють надійний тил воїнів.

Художник монети – Андрій Сагач, скульптори – Володимир Атаманчук та Анатолій Демяненко.

Придбати монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 25 лютого 2025 року, а також у банків-дистриб’юторів.