У липні українці купили рекордний за останні 12 років обсяг валюти

Минулого місяця громадяни України купили у комерційних банків валюти на $2,775 млрд, продали – на $1,658 млрд

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У липні 2024 року громадяни продали комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,658 млрд в еквіваленті, купили – на $2,775 млрд. Куплений обсяг валюти став рекордним за останні 12 років, свідчать дані, опубліковані на сайті Нацбанку.

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Готівкової валюти купили на $2,356 млрд, а безготівкової – на $326 млн.

Обсяг чистої купівлі валюти становив $1,117 млрд, що на $145 млн більше, ніж у червні.

Дані Нацбанку

З початку року українці купили у банках $6,356 млрд.

12 років тому, у жовтні 2012-го, українці встановили рекорд зі скуповування доларів. Тоді за місяць було куплено $3,340 млрд, а обсяг чистої купівлі склав $2,169 млрд. Це було повʼязано з тим, що у вересні 2012 року курс долара стрімко зріс до 8,20 грн.

Дані Нацбанку

2 серпня 2024 року середній курс купівлі готівкового долара в українських банках виріс.