Долар ще подорожчав. Готівкові курси

Курс долара підвищився на 10 коп., курс євро – на 2

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У п’ятницю, 2 серпня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з четвергом, виріс на 8 коп. і складає 40,98 грн. Курс продажу збільшився на 10 коп. до 41,5 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,4 грн, максимальний – 41,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,34 грн, максимальний – 41,7 грн.

Середній курс купівлі євро виріс на 2 коп. і становить 44,22 грн. Курс продажу підвищився на 2 коп. до 45 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 43,4 грн, максимальний – 44,7 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,79 грн, а максимальний – 45,5 грн.

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