Доллар еще подорожал. Наличные курсы

Курс доллара повысился на 10 коп., курс евро – на 2

Фото: Pexels

В пятницу, 2 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 8 коп. и составляет 40,98 грн. Курс продаж увеличился на 10 коп. до 41,5 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,4 грн, максимальный – 41,3 грн. Для продажи минимальный курс – 41,34 грн, максимальный – 41,7 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2 коп. и составляет 44,22 грн. Курс продаж повысился на 2 коп. до 45 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 43,4 грн, максимальный – 44,7 грн. Для продажи минимальный курс – 44,79 грн, а максимальный – 45,5 грн.

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