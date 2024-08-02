В июле украинцы купили рекордный за последние 12 лет объем валюты

В прошлом месяце граждане Украины купили у коммерческих банков валюты на $2,775 млрд, продали – на $1,658 млрд

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В июле 2024 года граждане продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на $1,658 млрд в эквиваленте и купили на $2,775 млрд. Купленный объем валюты стал рекордным за последние 12 лет, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Нацбанка.

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Наличной валюты купили на $2,356 млрд, а безналичной – на $326 млн.

Объем чистой покупки валюты составил $1,117 млрд, что на $145 млн больше, чем в июне.

Данные Нацбанка

С начала года украинцы купили в банках $6,356 млрд.

12 лет назад, в октябре 2012-го, украинцы установили рекорд по покупке долларов. Тогда за месяц было куплено $3,340 млрд, а объем чистой покупки составил $2,169 млрд. Это связано с тем, что в сентябре 2012 года курс доллара стремительно вырос до 8,20 грн.

Данные Нацбанка

2 августа 2024 года средний курс покупки наличного доллара в украинских банках вырос.