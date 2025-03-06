У відповідь на підвищення ставки НБУ ставки на депозити можуть зрости до 17% річних – банкір

Найвищі ставки за гривневими депозитами фізосіб спостерігались у квітні-травні 2023 року – 16,1%. Тоді ставка НБУ та ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами становили 25%

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Після підвищення Нацбанком облікової ставки до 15,5% та рішення про зміну операційного дизайну процентної політики НБУ – згідно з ним з 4 квітня ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами становитиме 19% – ставки за гривневими депозитами фізичних осіб можуть зрости до 16-17% річних.

Про це розповів директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв.

За словами банкіра, до початку квітня ситуація в сегменті гривневих депозитів буде максимально сприятливою для вкладників – ставки за вкладами можуть зрости в середньому на 0,5-1 в.п.

Середня дохідність вкладів терміном від 3 місяців до 6 місяців може збільшитися до 11,5-12% річних. Вклади на термін від 9 місяців до 1 року дадуть середній дохід в розмірі 12,5-13% річних.

"Водночас середня дохідність вкладів терміном 6-9 місяців та від 1 року і вище може становити 15-16%. А в окремих випадках, з урахуванням бонусних відсотків до базових ставок, максимальна дохідність потенційно може сягнути 17% річних", – зазначає Замотаєв.

Разом з тим, з погляду банкіра, зростання дохідності ультракоротких вкладів (3-6 міс.) навряд чи здатне "наздогнати" інфляцію, яка до червня-липня становитиме 13-15% у річному вимірі. Натомість явно цікавими для потенційних вкладників можуть стати вклади на термін 6-9 місяців, а також від 1 року.

"Ставки за вкладами від 6 місяців до 9 місяців та від 1 року і довше майже вирівнялись. Це дає змогу обирати між цими депозитними програмами. Але у стратегічному плані цікавішими є саме довготривалі вклади. Адже з урахуванням податкових стягнень та прогнозованого зниження інфляції до 8-9% у другому півріччі, клієнти матимуть змогу отримати пасивний прибуток в розмірі до 4%, а подекуди до 5%", — каже Замотаєв.

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У другій половині року, спираючись на економічні показники, передусім на рівень інфляції та ситуацію на валютному ринку, Нацбанк, на думку банкіра, може вдатися до поступового зниження облікової ставки до рівня 14-14,5%, що відразу віддзеркалиться на дохідності гривневих вкладів. Саме тому він очікує, що у найближчі місяці ставки дохідності за гривневими вкладами будуть найвищими, а ближче до кінця року вони можуть знизитися на 0,5-1 в.п.

"Протягом березня-квітня у сегменті гривневих вкладів може спостерігатися суттєве пожвавлення потенційних вкладників. Буде можливість скористатися слушною нагодою не лише зберегти наявні статки від знецінення, а й отримати пасивний прибуток. За нашими очікуваннями, найближчими тижнями порівняно з початком року приріст нових вкладників становитиме 10%. І переважна більшість нових вкладників, а це близько 60-70%, розміщуватимуть кошти на вкладах терміном 6-9 місяців", — зазначив Замотаєв.

Довідково

З початку повномасштабної війни НБУ змінював облікову ставку 11 разів. Рекордне значення облікової ставки 25% діяло з 3 червня 2022 року до 28 липня 2023 року.

Дослідження Центру економічних досліджень та прогнозування "Фінансовий пульс" вказують на те, що саме в цей період спостерігалися найвищі ставки за гривневими депозитами фізичних осіб.

У квітні-травні 2023 року, коли облікова ставка та ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами становили 25%, середньозважені процентні ставки за новими депозитами фізичних осіб на термін понад 2 роки дорівнювали: 16,1% річних у квітні та 16% річних у травні 2023 року. Депозитні ставки на вклади від 1 до 2 років були на рівні 14,8% річних.

Після зниження облікової ставки до 22% у липні 2023 року та до 20% у вересні 2023 року ставки за вкладами фізичних осіб зменшилися. Середньозважена ставка за новими депозитами в серпні 2023 року становила 15,6% на термін понад 2 роки та 15,4%, на вклади тривалістю від 1 до 2 років. А вже у жовтні 2023 року спостерігалося зниження ставок до 15,1% та 14,9% відповідно.

За облікової ставки у 15% та ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами 19%, що діяли з 15 грудня 2023 року до 15 березня 2024 року, ставки за новими вкладами фізосіб на термін понад 2 роки коливались в інтервалі 15,2-16%, а за вкладами від 1 до 2 років — в діапазоні від 14,3% до 14,7%.