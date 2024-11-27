У В'єтнамі мільярдерка може уникнути смертної кари, якщо поверне $11 млрд

Чіонг Мі Лан (Фото: SaiGon News / X)

У В’єтнамі прокуратура заявила, що власниця бізнес-імперії з нерухомості Чіонг Мі Лан повинна повернути $11 млрд, якщо хоче уникнути виконання смертного вироку. Про це пише Bloomberg.

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68-річна Лан оскаржує свій смертний вирок, винесений у квітні за звинуваченням у привласненні $12,3 млрд з Saigon Commercial Bank, хабарництві та порушенні правил кредитування.

У другому судовому процесі, що відбувся у жовтні, її було засуджено до довічного ув’язнення за незаконний вивіз $4,5 млрд за кордон, відмивання $17,5 млрд та привласнення $1,2 млрд через випуск облігацій.

За словами адвоката Лан, міжнародні інвестори готові надати їй позику в $400 млн для часткового погашення боргу. В’єтнамські закони дозволяють пом’якшити вирок, якщо обвинувачений поверне три чверті привласнених коштів. Адвокат вважає, що Лан має шанс виконати цю вимогу та уникнути смертної кари.

Наразі суд відклав ухвалення рішення до вівторка, щоб Лан мала змогу повернути якомога більше коштів. Її адвокат сподівається, що суд дасть їй шанс врегулювати борги. Водночас ще 47 обвинувачених оскаржують свої вироки у цьому ж процесі.

Агентство Reuters у березні писало, що бізнесвумен звинувачують у створенні фінансової піраміди на $20 млрд. Це близько 5% ВВП В'єтнаму.

Повідомлялося, що Чіонг Мі Лан платила представникам влади, щоб уникнути судового переслідування. Зокрема, старший інспектор Державного банку В'єтнаму отримав хабар у розмірі понад $5 млн.

Смертний вирок у комуністичному В'єтнамі можна отримати за 22 злочини, зокрема вбивство, збройне пограбування, торгівлю наркотиками, зґвалтування, сексуальне насильство над дітьми, а також низку економічних злочинів, таких як хабарництво, корупція та розтрата.

Останній широко розрекламований смертний вирок за звинуваченням у корупції був винесений у 2013 році, коли двох колишніх керівників компанії Vietnam National Shipping Lines було визнано винними у розтраті.