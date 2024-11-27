Во Вьетнаме миллиардер может избежать смертной казни, если вернет $11 млрд

Чыонг Ми Лан (Фото: SaiGon News / X)

Во Вьетнаме прокуратура заявила, что владелица бизнес-империи по недвижимости Чыонг Ми Лан должна вернуть $11 млрд, если хочет избежать выполнения смертного приговора. Об этом пишет Bloomberg.

68-летняя Лан оспаривает свой смертный приговор, вынесенный в апреле по обвинению в присвоении $12,3 млрд из Saigon Commercial Bank, взяточничестве и нарушении правил кредитования.

Во втором судебном процессе, состоявшемся в октябре, она была приговорена к пожизненному заключению за незаконный вывоз $4,5 млрд за границу, отмывание $17,5 млрд и присвоение $1,2 млрд через выпуск облигаций.

По словам адвоката Лан, международные инвесторы готовы предоставить ей ссуду в $400 млн для частичного погашения долга. Вьетнамские законы позволяют смягчить приговор, если обвиняемый вернет три четверти присвоенных средств. Адвокат считает, что у Лан есть шанс выполнить это требование и избежать смертной казни.

Суд отложил принятие решения до вторника, чтобы Лан имела возможность вернуть как можно больше средств. Ее адвокат надеется, что суд даст ей шанс урегулировать долги.

Агентство Reuters в марте писало, что бизнесвумен обвиняют в создании финансовой пирамиды на $20 млрд. Это около 5% ВВП Вьетнама.

Сообщалось, что Чыонг Ми Лан платила представителям власти за избежание судебного преследования. В частности, старший инспектор Государственного банка Вьетнама получил взятку в размере более $5 млн.

Смертный приговор в коммунистическом Вьетнаме можно получить за 22 преступления, в частности убийство, вооруженное ограбление, торговлю наркотиками, изнасилование, сексуальное насилие над детьми, а также ряд экономических преступлений, таких как взяточничество, коррупция и растрата.

Последний широко разрекламированный смертный приговор по обвинению в коррупции был вынесен в 2013 году, когда два бывших руководителя компании Vietnam National Shipping Lines были признаны виновными в растрате.