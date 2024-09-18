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Банки Туреччини почали масово відмовляти російським компаніям у проведенні платежів до Євросоюзу та інших країн. Про це пише російське пропагандистське видання "Вєдомості".

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Минулого разу схожа ситуація спостерігалася на початку 2024 року, коли турецькі банки почали побоюватися вторинних санкцій США за роботу з російськими компаніями. Тоді трансакції поступово відновилися.

Проблеми Росії з транзитними платежами через Туреччину знову з'явилися влітку 2024 року. Європейські банки періодично почали відмовлятися приймати у турецьких оплату за товари на користь постачальників російського бізнесу.

"Посилення жорсткості з боку європейських кредитних організацій призвело до того, що на початку вересня вже турецькі банки стали відмовляти в проведенні транзитних платежів", – зазначають у виданні.

Водночас турецький держбанк Emlak Katılım, який формально не проводить транзитні платежі, на тлі відмови інших кредитних організацій від таких операцій ввів за них додаткову комісію, яку можуть собі дозволити тільки великі російські компанії.

Причина може бути в тому, що турецькі банки почали більше побоюватися санкцій або їх банки-кореспонденти тепер висувають підвищені вимоги до платежів із Туреччини, зазначають у виданні.