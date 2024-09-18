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Банки Турции начали массово отказывать российским компаниям в проведении платежей в Евросоюз и другие страны. Об этом пишет российское пропагандистское издание "Ведомости".

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В прошлый раз схожая ситуация наблюдалась в начале 2024 года, когда турецкие банки начали опасаться вторичных санкций США за работу с российскими компаниями. Тогда трансакции постепенно возобновились.

Проблемы России с транзитными платежами из-за Турции снова появились летом 2024 года. Европейские банки периодически стали отказываться принимать у турецких оплату за товары в пользу поставщиков российского бизнеса.

"Ужесточение со стороны европейских кредитных организаций привело к тому, что в начале сентября уже турецкие банки стали отказывать в проведении транзитных платежей", – отмечают в издании.

В то же время турецкий госбанк Emlak Katılım, формально не проводящий транзитные платежи, на фоне отказа других кредитных организаций от таких операций ввел за них дополнительную комиссию, которую могут себе позволить только крупные российские компании.

Причина может быть в том, что турецкие банки стали больше опасаться санкций, или их банки-корреспонденты теперь предъявляют повышенные требования к платежам из Турции, отмечают в издании.