ЄС може частково компенсувати Україні зупинення допомоги від USAID – Домбровскіс
Європейський Союз розглядає можливість частково компенсувати Україні зупинення допомоги від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в гуманітарній сфері, для медіа та у програмах відновлення. Про це заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс на брифінгу в Києві, пише РБК-Україна.
За його словами, в ЄС уважно стежать за розвитком ситуації у США, зокрема щодо військової та гуманітарної допомоги.
"І справді аналізуємо, де в разі необхідності нам також доведеться закривати певні прогалини", – додав єврокомісар.
Домбровскіс наголосив, що ЄС залишається найбільшим донором для України – навіть більшим за США.
"Щодо фінансування та фінансових потреб України, то за поточним сценарієм на цей рік уже передбачено $20 млрд. Тож з цього погляду ми маємо дуже значні обсяги фінансування для підтримки України цього року", – сказав Домбровскіс.
Він також додав, що паралельно ЄС має зміцнювати власні оборонні спроможності та розвивати оборонну промисловість.
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