ЄС може частково компенсувати Україні зупинення допомоги від USAID – Домбровскіс

Фото: Валдіс Домбровскіс / Depositphotos

Європейський Союз розглядає можливість частково компенсувати Україні зупинення допомоги від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в гуманітарній сфері, для медіа та у програмах відновлення. Про це заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс на брифінгу в Києві, пише РБК-Україна.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За його словами, в ЄС уважно стежать за розвитком ситуації у США, зокрема щодо військової та гуманітарної допомоги.

"І справді аналізуємо, де в разі необхідності нам також доведеться закривати певні прогалини", – додав єврокомісар.

Домбровскіс наголосив, що ЄС залишається найбільшим донором для України – навіть більшим за США.

"Щодо фінансування та фінансових потреб України, то за поточним сценарієм на цей рік уже передбачено $20 млрд. Тож з цього погляду ми маємо дуже значні обсяги фінансування для підтримки України цього року", – сказав Домбровскіс.

Він також додав, що паралельно ЄС має зміцнювати власні оборонні спроможності та розвивати оборонну промисловість.