ЕС может частично компенсировать Украине остановку помощи от USAID – Домбровскис
Европейский Союз рассматривает возможность частично компенсировать Украине остановку помощи от Агентства США по международному развитию (USAID) в гуманитарной сфере, медиа и программах восстановления. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на брифинге в Киеве, пишет РБК-Украина.
По его словам, в ЕС внимательно следят за развитием ситуации в США, в частности, по военной помощи, гуманитарной помощи.
"И действительно анализируем, где, в случае необходимости, нам также придется закрывать определенные пробелы", – добавил еврокомиссар.
Домбровскис подчеркнул, что ЕС остается самым большим донором для Украины – даже больше США.
"Что касается финансирования и финансовых потребностей Украины, то по текущему сценарию на этот год уже предусмотрено $20 млрд. Так что с этой точки зрения мы имеем очень значительные объемы финансирования для поддержки Украины в этом году", – сказал Домбровскис.
Он также добавил, что параллельно ЕС должен укреплять свои оборонные способности и развивать оборонную промышленность.
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