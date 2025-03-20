ЕС может частично компенсировать Украине остановку помощи от USAID – Домбровскис

Фото: Валдис Домбровскис / Depositphotos

Европейский Союз рассматривает возможность частично компенсировать Украине остановку помощи от Агентства США по международному развитию (USAID) в гуманитарной сфере, медиа и программах восстановления. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на брифинге в Киеве, пишет РБК-Украина.

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По его словам, в ЕС внимательно следят за развитием ситуации в США, в частности, по военной помощи, гуманитарной помощи.

"И действительно анализируем, где, в случае необходимости, нам также придется закрывать определенные пробелы", – добавил еврокомиссар.

Домбровскис подчеркнул, что ЕС остается самым большим донором для Украины – даже больше США.

"Что касается финансирования и финансовых потребностей Украины, то по текущему сценарию на этот год уже предусмотрено $20 млрд. Так что с этой точки зрения мы имеем очень значительные объемы финансирования для поддержки Украины в этом году", – сказал Домбровскис.

Он также добавил, что параллельно ЕС должен укреплять свои оборонные способности и развивать оборонную промышленность.