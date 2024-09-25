Зарплати в державних органах зросли на 45% з початку року: хто отримує найбільше
Середня заробітна плата працівників державних органів у серпні 2024 року становила 55 800 грн. Порівняно з липнем цей показник зменшився на 5,1%, а порівняно із січнем – збільшився на 44,6%. Про це свідчать дані Міністерства фінансів.
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Найбільше заробляють працівники Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Їх середня зарплата становить 111 900 грн. Друге місце посідає Антимонопольний комітет із показником 97 000 грн, а третє – Національна рада з питань телебачення і радіомовлення із показником 79 700 грн.
До пʼятірки лідерів також потрапив Комітет з Національної премії України імені Бориса Патона з середньою зарплатою у 79 600 грн та Мінцифри із середньою зарплатою 74 100 грн.
Найменші зарплати в Державному агентстві резерву – 37 900 грн, Державній службі з безпеки на транспорті – 37 900 грн та Державній інспекції енергетичного нагляду – 36 100 грн.
Серед обласних державних адміністрацій найбільшу зарплату отримують у Харківській (53 800 грн), Херсонській (52 200 грн) та Луганській ОДА (46 000 грн). Найменші заробітні плати у Тернопільській (24 800 грн), Кіровоградській (23 800 грн) та Чернігівській ОДА (23 600 грн).
- Середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у другому кварталі 2024 року на 22,1% — до 20 964 грн.
- Кабінет міністрів пропонує відмовитися від збільшення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму у 2025 році.