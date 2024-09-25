Зарплаты в государственных органах выросли на 45% с начала года: кто получает больше всего

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Средняя заработная плата работников государственных органов в августе 2024 года составила 55 800 грн. По сравнению с июлем этот показатель снизился на 5,1%, а по сравнению с январем – увеличился на 44,6%. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

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Больше всего зарабатывают работники Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Их средняя зарплата составляет 111 900 грн. Второе место занимает Антимонопольный комитет с показателем 97 000 грн, а третье – Национальный совет по телевидению и радиовещанию с показателем 79 700 грн.

В пятерку лидеров также попал Комитет по Национальной премии Украины имени Бориса Патона со средней зарплатой в 79 600 грн и Минцифры со средней зарплатой 74 100 грн.

Фото: Минфин

Самые маленькие зарплаты в Государственном агентстве резерва – 37 900 грн, Государственной службе по безопасности на транспорте – 37 900 грн и Государственной инспекции энергетического надзора – 36 100 грн.

Среди областных государственных администраций наибольшую зарплату получают в Харьковской (53 800 грн), Херсонской (52 200 грн) и Луганской ОГА (46 000 грн). Самые маленькие зарплаты в Тернопольской (24 800 грн), Кировоградской (23 800 грн) и Черниговской ОГА (23 600 грн).

Фото: Минфин