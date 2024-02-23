Активи Айбокс Банку знову виставили на продаж

Фото - Айбокс Банк Facebook

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на повторний аукціон актив АТ "Айбокс Банк", стартова ціна становить 5,7 млн грн, повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Аукціон відбудеться 12 березня 2024 року в системі Prozorro.Продажі.

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Зазначається, що позичальник не перебуває в процесі припинення і веде діяльність у сфері гуртової торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Загальна сума заборгованості становить 5,7 млн грн (тіло кредиту разом із нарахованими відсотками).

У заставу за кредитом передано: комплекс автомобільної газонаповнювальної компресорної станції з обладнанням в м. Бережани (Тернопільська обл.) та будівля автомобільної газонаповнювальної компресорної станції в м. Житомир з обладнанням.

Початкова ціна лота – 5,7 млн грн. Торги будуть проходити за голландською моделлю аукціону. Участь у торгах можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім російської федерації або осіб, пов'язаних із державою-агресором.

Національний банк відкликав банківську ліцензію Айбокс Банку та ліквідував його у березні 2023 року. Акціонерами Айбокс Банку є Володимир Дробот, який володіє 73,92% акцій, та Альона Шевцова, яка володіє 24,98% акцій.

Айбокс Банк був однією з фінустанов, які обслуговували нелегальні трансакції грального бізнесу.