Активы Айбокс Банка снова выставили на продажу

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на повторный аукцион актив АО "Айбокс Банк", стартовая цена составляет 5,7 млн грн, сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

Аукцион состоится 12 марта 2024 года в системе Prozorro.Продажи.

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Отмечается, что заемщик не находится в процессе прекращения и ведет деятельность в сфере оптовой торговли твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами. Общая сумма задолженности составляет 5,7 млн грн (тело кредита вместе с начисленными процентами).

В залог по кредиту передано: комплекс автомобильной газонаполнительной компрессорной станции с оборудованием в Бережанах (Тернопольская обл.) и здание автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в Житомире с оборудованием.

Начальная цена лота – 5,7 млн грн. Торги будут проходить по голландской модели аукциона. Участие в торгах могут принять как юридические, так и физические лица, кроме Российской Федерации или лиц, связанных с государством-агрессором.

Национальный банк отозвал банковскую лицензию Айбокс Банка и ликвидировал его в марте 2023 года. Акционерами Айбокс Банка являются Владимир Дробот, владеющий 73,92% акций, и Алена Шевцова, владеющая 24,98% акций.

Айбокс Банк был одним из финучреждений, обслуживавших нелегальные трансакции игорного бизнеса.