Банки заходять у крипторинок. Intesa Sanpaolo купив Bitcoin на мільйон євро

Ілюстративне фото: depositphotos.com

Найбільший італійський банк Intesa Sanpaolo здійснив свою першу купівлю Bitcoin на спотовому ринку. Угода, вартістю приблизно 1 млн євро, відбулася у понеділок, про що повідомив керівник відділу торгівлі цифровими активами та інвестицій банку Ніколо Бардосья в електронному листі, який став доступним на онлайн-форумі 4chan. Про це пише Bloomberg.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Представники банку відмовилися коментувати операцію, хоча місцеві ЗМІ вже підтвердили цю інформацію.

Ще в листопаді Bloomberg повідомляв, що криптодепартамент Intesa отримав внутрішнє схвалення та завершив налаштування технічних систем для роботи зі спотовими криптотрейдами. Відкритий у 2023 році відділ раніше працював лише з криптоопціонами, ф’ючерсами та біржовими фондами.

Цей крок Intesa є частиною ширшої тенденції, коли великі фінансові компанії активно інтегрують криптовалюти у свої бізнес-моделі. Наприклад, BlackRock, найбільший у світі керівник активами, зібрав $51 млрд у своєму спотовому Bitcoin ETF, запущеному рік тому, та прагне розширити використання своєї цифрової монети як застави для криптодеривативів. JPMorgan Chase також готується до впровадження миттєвого розрахунку обміну валют через свою блокчейн-платформу, інформує агенція.

Наприкінці грудня Європейський Союз ухвалив перші регіональні крипторегуляції, що створюють передумови для ширшого впровадження цифрових активів серед фінансових компаній.

Читайте також Найбільший банк Італії обмежить платежі в євро з Росії в ЄС